تسيير 23 رحلة دولية لشركات تحالف ستار العالمى بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركات تحالف ستار العالمي للطيران، طوال اليوم الأربعاء، 23 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل ما يقرب من 9 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.وتقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجه بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة وحسن استقبال الوفود الركابية والسياحية، والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي ربما تواجه تلك الوفود، فضلًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط.