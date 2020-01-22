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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يقتل 3 فلسطينيين بزعم تسللهم وإلقاء عبوة ناسفة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:26 ص
الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين من غزة بالرصاص، بزعم عبورهم إلى جنوب إسرائيل وإلقاء عبوة ناسفة على جنوده.

وذكر الاحتلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حددنا للتو هويات ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل. وبعد وصول جنودنا إلى الموقع، ألقى الإرهابيون عبوة ناسفة عليهم».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: «ردًا على ذلك، أطلق جنودنا النار على الإرهابيين».

وأفاد متحدث باسم الجيش لصحيفة هاآرتس بأن الفلسطينيين قتلوا في الحادث، ولم يصب أحد من الجانب الإسرائيلي.

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