الاحتلال الإسرائيلى يقتل 3 فلسطينيين بزعم تسللهم وإلقاء عبوة ناسفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أنه قتل ثلاثة فلسطينيين من غزة بالرصاص، بزعم عبورهم إلى جنوب إسرائيل وإلقاء عبوة ناسفة على جنوده.وذكر الاحتلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حددنا للتو هويات ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل. وبعد وصول جنودنا إلى الموقع، ألقى الإرهابيون عبوة ناسفة عليهم».وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: «ردًا على ذلك، أطلق جنودنا النار على الإرهابيين».وأفاد متحدث باسم الجيش لصحيفة هاآرتس بأن الفلسطينيين قتلوا في الحادث، ولم يصب أحد من الجانب الإسرائيلي.