«الدستور» تكشف التفاصيل الكاملة لألبوم رامى جمال «أنا لوحدى»

يستعد المطرب رامي جمال خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح ألبومه الغنائي الجديد «أنا لوحدي»، والذي يتعاون فيه مع شركة «نجوم ريكوردز».وتكشف «الدستور» تفاصيل أغاني ألبوم رامي جمال الجديد، وهي كالتالي:- «فاهماني» كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، وتوزيع كريم عبدالوهاب.- «مش ملاحظ حاجة» وهو الدويتو الذي يجمع رامي جمال بزوجته ناريمان، كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم.- «بيهم كلهم» ألحان رامي جمال وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.- «استغنيت» ألحان ياسر نور، وتوزيع نادرحمدي، وكلمات أحمد المالكي.- «ما غيرتش» من كلمات تامر حسين، وألحان مدين.- «خليكي» من كلمات أحمد تبارك، وألحان محمد غريب، وتوزيع موسيقي سام.- «لي قلبك سلام» من كلمات أحمد عرفان، وألحان محمد أنيس، وتوزيع موسيقي أحمد المغربي.- «نسيت ولا لسه» من كلمات خالد الشيباني، وألحان شريف الغندور.- «نرجع إيه» من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال.- «يا سنين» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.- «نفسي أخلص» من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد.وكانت «الدستور» نشرت من قبل أن المطرب رامي جمال تنتابه حيرة شديدة بسبب تفكيره فى عودة زوجته المطربة المعتزلة ناريمان إلى الغناء مرة أخرى، بعد غياب أكثر من 5 سنوات، منذ قرار اعتزالها عام 2014 عقب زواجها مباشرة، موضحًا أنه يدرس عودتها إلى عالم الغناء، بأغنية يطرحها على طريقة الـ«ديو»، وتجمعهما معًا، وهو ما تم تأكيده من خلال أغنية «مش ملاحظ حاجة» المقرر طرحها ضمن الألبوم الجديد وهي من كلمات أحمد المالكي.وشاركت ناريمان من قبل فى عدد من الأغنيات، لكنها اشتهرت بألبوم «شخبطة على الحيط»، الذي طرح في عام 2011، وقدمت فيه 3 أغنيات، الأولى «الحال ده مش نافع»، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والثانية «مبقاش في حاجة»، والثالثة «مع نفسك».وكانت آخر ألبومات رامي جمال، بعنوان «ليالينا»، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا.