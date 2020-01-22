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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط اليوم.. «برنت» بـ64.59 دولار للبرميل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:44 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بنحو أكثر من 1%، وذلك بعد ان ارتفع خام "برنت"، أمس الإثنين، إلى نحو 66 دولارًا للبرميل، بعد حالة التوترات التى تشهدها المنطقة حاليًا في العديد من الدول المنتجة للنفط، ومخاوف من نقص الإمدادات من الخام على خلفية إعلاق أكبر حقلين للنفط في ليبيا.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1% ليسجل نفط خام برنت 64.59 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير إلى 58.32 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط من 7 تشكيلات صخرية رئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 22 ألف برميل يوميا في فبراير إلى مستوى قياسي جديد عند نحو 9.2 مليون برميل يوميًا.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إن إغلاق حقلين رئيسيين من النفط في جنوب غرب ليبيا يوم الأحد، بعد إغلاق خط أنابيب، من المحتمل أن يتسببا في خفض جزئي لإنتاج البلاد النفطي عن مستواه الطبيعي.

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