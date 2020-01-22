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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل امرأة وإصابة أخريين بإطلاق نار فى شرق السعودية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:34 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قتلت امرأة سعودية ثلاثينية وأصيبت أخريان وسائقهن الهندي برصاص رجل لم تتّضح دوافعه في مدينة الظهران في شرق المملكة الغنية بالنفط، على ما أعلنت الوكالة الرسمية مساء الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ "الجهات الأمنية أوقفت صباح (الإثنين) مواطنًا ثلاثينيًا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية".

ولم تذكر (واس) ملابسات الحادث أو دوافع مطلق النار.

وأوضحت الوكالة أنّه تمّ نقل الجرحى للمستشفى وإحالة المتّهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وذكرت صحيفة سبق الإلكترونية المحليّة التي يتابعها حوالى 13 مليون متابع على موقع تويتر أنّ "الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية) والطالبات ما أدّى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة وتم نقلهن إلى المستشفى في حينها".

وأجرت المملكة، المحافظة منذ عقود، تغييرات اجتماعيّة مهمّة أخيرًا وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

وتشهد البلاد انفتاحًا اجتماعيًا وثقافيًا غير مسبوق خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

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