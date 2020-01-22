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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تكريم أطباء لحصولهم على الدكتوراه بمستشفى مصر للطيران (صور)

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:22 ص
مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران
محمود السعدى
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كرمت إدارة مستشفى مصر للطيران عددًا من الأطباء عقب حصولهم على شهادات الدكتوراه في مختلف التخصصات الطبية، في إطار حرص مسئولي المستشفى على زيادة الترابط والتواصل بين الإدارة والعاملين بجميع القطاعات والإدارات، بما يعودة بالنفع على المنظمة الطبية التابعة للشركة الوطنية للطيران.

وكرم الدكتور أشرف فتحي القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الدكتورة سلمى صلاح الدين سلمى صلاح الدين لحصولها على درجة الدكتوراه في أمراض الدم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور رانيا فيصل لحصولها على درجة الدكتوراة في الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس، حيث أبدى الأطباء المكرمين شكرهم وتقديرهم لمسؤولي المستشفى على تلك اللفتة الطيبة.

وتشهد مستشفى مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة وهائلة في عمليات التطوير والتحديث بجميع الأقسام والتخصصات الطبية، حيث تعتبر من أوائل المستشفيات التي قامت باستخدام السرنجات الطبية ذاتية الطبية، وفقًا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان باستخدام ذلك النوع من السرنجات الطبية بداية من يوليو المقبل، لعدم نقل العدوى بين المرضى.

كما أجرت المستشفى مصر للطيران خلال الشهور الماضية أكثر من 100 عملية جراحية لزراعة الكلى، كما افتتح الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، الإثنين، بافتتاح عدد من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بالمستشفى، وهي وحدة غسيل الكلى المطورة، معمل السموم للكشف عن المخدرات، ووحدة الحالات النهارية الجديدة، وكذا وحدة الأسنان الجديدة.

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