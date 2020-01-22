إيرادات أكبر 10 شركات طيران فى العالم

حصلت 10 شركات طيران عالمية على أعلى مستويات من حيث الإيرادات، وذلك وفقًا لقائمة«فوربس جلوبال»، وترصد«الدستور» هذه الشركات على النحو التالي:

1- شركة أمريكان إيرلاينز «American Airlines»، وتضم 940 طائرة مختلفة الطرازات بقيمة مالية بلغت 43 مليار دولار.

2- شركة دلتا إيرلاينز «Delta Airlines»، وتضم 908 طائرة مختلفة الأنواع، وبلغت إيراداتها 42.1 مليار دولار.

3- الألمانية لوفتهانزا «Lufthansa Airlines»، وتضم 763 طائرة، بإيرادات بلغت نحو 41.5 مليار دولار.

4- يونايتيد كونتيننتال «United Airlines»، وتمتلك 763 طائرة، وبلغت إيراداتها 38.3 مليار دولار.

5- إير فرانس «Air France and KLM»، وتمتلك 548 طائرة، وإيراداتها 29.1 مليار دولار.

6- إنترناشيونال إيرلاينز «International Airlines Group»، وتمتلك 852 طائرة، بإيرادات 26.0 مليار دولار.

7- ساوث ويست «Southwest Airlines»، وتمتلك 752 طائرة، بإيرادات 21.2 مليار دولار.

8- تشاينا ساوثرن «China Southern Airlines»، وتمتلك 629 طائرة، بإيرادات 19.7 مليار دولار.

9- آل نيبون «Airlines All Nippon»، وتمتلك 240 طائرة، وإيراداتها 17.8 مليار دولار.

10- تشاينا ايسترن «China Eastern Airlines»، وتمتلك 566 طائرة، بإيرادات بلغت 15.7 مليار دولار.