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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إيرادات أكبر 10 شركات طيران فى العالم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:08 ص
أمريكان إيرلاينز
أمريكان إيرلاينز
محمود السعدى
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حصلت 10 شركات طيران عالمية على أعلى مستويات من حيث الإيرادات، وذلك وفقًا لقائمة«فوربس جلوبال»، وترصد«الدستور» هذه الشركات على النحو التالي:
1- شركة أمريكان إيرلاينز «American Airlines»، وتضم 940 طائرة مختلفة الطرازات بقيمة مالية بلغت 43 مليار دولار.
2- شركة دلتا إيرلاينز «Delta Airlines»، وتضم 908 طائرة مختلفة الأنواع، وبلغت إيراداتها 42.1 مليار دولار.
3- الألمانية لوفتهانزا «Lufthansa Airlines»، وتضم 763 طائرة، بإيرادات بلغت نحو 41.5 مليار دولار.
4- يونايتيد كونتيننتال «United Airlines»، وتمتلك 763 طائرة، وبلغت إيراداتها 38.3 مليار دولار.
5- إير فرانس «Air France and KLM»، وتمتلك 548 طائرة، وإيراداتها 29.1 مليار دولار.
6- إنترناشيونال إيرلاينز «International Airlines Group»، وتمتلك 852 طائرة، بإيرادات 26.0 مليار دولار.
7- ساوث ويست «Southwest Airlines»، وتمتلك 752 طائرة، بإيرادات 21.2 مليار دولار.
8- تشاينا ساوثرن «China Southern Airlines»، وتمتلك 629 طائرة، بإيرادات 19.7 مليار دولار.
9- آل نيبون «Airlines All Nippon»، وتمتلك 240 طائرة، وإيراداتها 17.8 مليار دولار.
10- تشاينا ايسترن «China Eastern Airlines»، وتمتلك 566 طائرة، بإيرادات بلغت 15.7 مليار دولار.

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