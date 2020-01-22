تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

أعلن المطرب تامر حسني، خلال الساعات الماضية، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان «أنت لوحدك»، وهي أحد أغنيات ألبومه الغنائي الجديد.وعقب إعلان تامر حسني عن اسم الأغنية اضطر المطرب رامي جمال الكشف عن أسم ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «أنا لوحدي»، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق والذي يتعاون فيه مع شركة نجوم ريكوردز.ووضع تامر حسني المطرب رامي جمال في ورطة؛ بسبب تشابه اسم أغنية «أنت لوحدك» بألبومه الجديد «أنا لوحدي»، مما دفعه إلى سرعة الإعلان عن اسم ألبومه والذي انتهى من تسجيل أغنياته خلال الفترة الماضية.جدير بالذكر أن أغنية «أنت لوحدك» من كلمات رمضان محمد، وتوزيع إلهامى دهيمة، وألحان محمد جمال، وهي أحد أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد والمقرر طرحه في موسم الصيف المقبل ويتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.