الجمهوريون يصوتون ضد محاولة ديمقراطية لاستدعاء وثائق للبيت الأبيض فى إطار مساءلة ترامب

صوت الجمهوريون بمجلس الشيوخ ضد تعديل ديمقراطي لطلب استدعاء رسائل البريد الإلكتروني للبيت الأبيض ووثائق أخرى على صلة بتعاملات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أوكرانيا.وقوبل القرار بالرفض في تصويت بـ 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين.ومن المتوقع رفض التعديل الثاني لاستدعاء وثائق وزارة الخارجية الأمريكية.