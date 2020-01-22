حصاد وزير الطيران المدنى خلال 30 يومًا (صور)

مرت 30 يومًا على تعيين الطيار محمد منار عنبه، وزيرًا للطيران المدني، وخلال تلك الفترة القليلة تقدم «الدستور» كشف حساب عن أهم الزيارات والجولات التفقدية التي قام بها وزير الطيران المدني، بالإضافة إلى أهم القرارات التي أصدرها.أصدر الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، قرارًا بتعيين باسم عبد الكريم مستشارًا إعلاميًا للوزارة، وتعيين سيد عبدالله أمينا عامًا للوزارة،كما أصدر قرارًا بعودة المهندس محمد سعيد لمنصب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.وفي أول جولاته التفقدية لمنشآت وزارة الطيران المدني، تفقد محمد منار عنبة مطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات في المشروعات وأعمال التطوير للاطمئنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار في ظل كثافة الرحلات التي يشهدها المطار خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.وتفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مطار شرم الشيخ الدولي، لمتابعة سير الحركة الركابية والجوية والخدمات المقدمة للوفود السياحية والركابية، حيث وجه بتذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تؤثر على سر حركة الطيران بالمطار.وافتتح وزير الطيران المدني عددًا من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بمستشفى مصر للطيران، وهي وحدة غسيل الكلى المطورة، ومعمل السموم للكشف عن المخدرات، ووحدة الحالات النهارية الجديدة، وكذا وحدة الأسنان الجديدة، ورافق وزير الطيران خلال الافتتاح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أشرف القاضي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.وخلال الزيارة، أشاد وزير الطيران المدني، بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها مستشفى مصر للطيران حاليُا في جميع الأقسام، وكذا الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة، فضلًا عن الأساليب العلاجية الجديدة والمستوى العالي من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.كما تفقد وزير الطيران المدني مبنى هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل ما تقوم به الهيئة من دور حيوي وهام لتوفير المعلومات وتنبؤات الأحوال الجوية خلال الموسم الشتوي الحالي.