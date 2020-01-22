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فن

نقيب الممثلين يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:12 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
حسين الجندي
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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أخر تطورات الحالة الصحية للنجم خالد النبوي، بعد أن كشفت زوجته عن تعرضه إلى أزمة صحية وتم نقله إلى المستشفى.

وقال أشرف زكي، إن الفنان خالد النبوي بخير الآن وسوف يخرج خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدًا أنه تحت الملاحظة الدائمة من الأطباء المعالجين.

وأضاف «زكي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه من المحتمل أن يجري خالد النبوي عملية أخرى بعد إجراءه عملية قسطرة في القلب، ولكن لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأوضح أن ما قيل حول أن الدكتور مجدي يعقوب قد تدخل لإجراء العملية ليس صحيحًا؛ بل أن الدكتور هاني صلاح هو من قام بإجراء العملية والنقابة تتابع الحالة الصحية بشكل دائم ليس كفنان بل كصديق عزيز.

وتعرَّض الفنان خالد النبوي، الثلاثاء، لأزمة صحية مفاجئة خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وأكد عصام سعيد، مدير أعمال النبوي، لـ«الدستور»، أن حالة الفنان الصحية استقرت ومن المنتظر أن يخرج اليوم الأربعاء من المستشفى، مشيرًا إلى أنه سيجري فحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان بشكل كامل على صحته.

وقال «سعيد» إن خالد النبوي (53 عامًا) تعرَّض ظهر الثلاثاء لحالة هبوط بسبب قلة الأكل وزيادة جرعة التمرينات في «الجيم»، وهو ما دفعه للذهاب إلى المستشفى وليس بسبب إصابته بأزمة قلبية، مؤكدًا أنه ركب دعامة فقط، وهو إجراء عادي للغاية.

وأكد الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنَّ الفنان خالد النبوي، أصبحت صحته جيدة.

وكانت مصادر مقربة من النبوي أكدت لـ«الدستور»، أنه أغشي عليه ونقل إلى المستشفى ظهر الثلاثاء في حالة خطرة للغاية، وشخصت حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن.

وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له، بعد نقله إلى المستشفى، وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله».

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