ضبط عامل شروع فى قتل زوجته بالساحل بسبب«فيديوهات جنسية»

ضبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، عامل لشروعه في قتل زوجته عقب العثور على فيديوهات جنسية ورسائل على هاتفها المحمول مع أحد الشباب في الساحل.البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ربة منزل وزوجها «عامل» وشروعه في قتلها بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما.وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر أنه عثر على محادثات ورسائل داخل هاتفها المحمول، وعندما تمت مواجهتها أنكرت، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وقام بالتعدي عليها بالضرب، مضيفًا أنه فور قيامه بإحضار سكين لقتلها استغاثت بالجيران وقاموا بتقديم البلاغ ضده.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.