صرف 12 شهرًا للعاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

انعقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بحضور الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة، وقررت صرف 12 شهرًا كأرباح لجموع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك عقب التصديق على ميزانية العام المالي المنصرم.ومن المقرر أن يتم صرف الأرباح للعاملين في اليوم الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك عقب تحقيق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها أرباحًا بأكثر من مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ تلك الشركات.ومن جانبه، وجه المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التهنئة لجموع العاملين بمناسبة انتهاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة والشركات التابعة، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والتطوير والنجاح، مما يعود بالنفع على جموع العاملين بمنظومة الطيران المدني المصري، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها سوق النقل الجوي العالمي خلال الآونة الأخيرة.