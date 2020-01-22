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الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية للتوصل سريعًا لوقف لإطلاق النار
قرعة تصفيات كأس العالم 2022
الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:04 ص
قرعة تصفيات كأس
تصوير : احمد حسن
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