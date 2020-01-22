طواىء بمطار القاهرة تزامنا مع سوء الأحوال الجوية

أعلنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ القصوى؛ تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياطية؛ لمنع حدوث أي مشكلات أو حوادث تؤثر على سير الحركة الركابية والجوية بالمطار، في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها ميناء القاهرة الجوي خلال الأونة الأخيرة.من جانبه؛ صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم التنبيه على جموع العاملين بمهبط المطار بضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الفوسفورية وسير السيارات والأتوبيسات والمعدات العاملة بالمهبط ببطئ؛ لعدم حدوث أية حوادث مرورية ترعقل سير حركة الطيران، مما يعيق عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات.وأضاف المصدر، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الجهات الأمنية والمعاونة ومسئولي العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي؛ لتوفير كافة الاحتياجات للوفود الركابية، من خلال تسهيل إجراءات السفر والوصول؛ لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج مباني مطار القاهرة الدولي.