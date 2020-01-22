مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية للتوصل سريعًا لوقف لإطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية للتوصل سريعًا لوقف لإطلاق النار، حيث يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد.جاء ذلك في نبأ عاجل أفادته فضائية "العربية" منذ قليل.وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إن "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".