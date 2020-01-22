مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب البرلمان اللبنانى

أفادت فضائية «سكاى نيوز» في نبأ عاجل، بوقوع مناوشات بين متظاهرين والأمن قرب البرلمان اللبناني.وأضافت أن الأمن اللبناني يستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب: «إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية».وتجمع عدد من المتظاهرين أمام مدخل المجلس النيابي في ساحة النجمة، وسط بيروت؛ اعتراضًا على إعلان مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.وحاول البعض منهم تحطيم البوابة المؤدية إلى مقر مجلس النواب في وسط بيروت.وأصدر محتجون في هيئة الطوارئ لإنقاذ مدينة طرابلس بيانا جاء فيه، أن «حكومة استمرار الفساد لا تعني الثورة، داعين الثوار إلى متابعة النضال حتى تحقيق أهداف الثورة وإعلان الإضراب العام اليوم الأربعاء، تعبيرا عن عدم الاعتراف بهذه الحكومة التي تتحمل وحدها مسؤولية استمرار الانهيار».