وزير المالية اللبنانى: إذا استمرت الأزمة سوف نصل إلى الإفلاس

حذر وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، مساء أمس الثلاثاء، من الأزمة المالية والنقدية التي يشهدها لبنان، قائلًا: «إذا استمرت هذه الأزمة فسوف نصل إلى الإفلاس».وأضاف «غازي»، خلال مقابلة تليفزيونية، أن الأزمة المالية تحتاج إلى دعم الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة.وأوضح أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين ويجب أن تأخذ الحكومة قرارًا بشأنها، لافتًا إلى أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء، توقيع الرئيس، ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.وتتشكل الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.وفي أول تصريح له عقب القرار، قال «دياب»: «إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية».