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تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:39 ص
تركي والخطيب
تركي والخطيب
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أصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، بيانًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يطالب فيه النادي الأهلي بحسم موقف رئاسته الشرفية للقلعة الحمراء.

وجاء نص البيان كالتالي: «تشرف برئاسة النادي الشرفية، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها».

وقال خطاب «آل الشيخ»: «تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله».

وأكمل: «تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة».

وأردف: «آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيًا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره».

وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، قد نشر صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى خلال الزيارة التى قام بها الأخير فى منزله عقب أداء مناسك العمرة للاطمئنان على صحته.

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: «زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ... زيارة ودية وشرف بيت أخوه، وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة ودعوته ل زيارتي هناك وعمل فحص أخر مع طبيب متخصص هناك... كان الجو ودي وأخوي ... أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الأوسط».

وزار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مطلع الشهر الجاري، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، في مقر إقامته للاطمئنان على صحته، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.
تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية
تركى آل شيخ يطالب النادى الأهلى بحسم موقف الرئاسة الشرفية

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