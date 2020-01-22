أول ظهور إعلامى لزوجة محمد إمام فى العرض الخاص لـ«لص بغداد»

حرص الفنان محمد إمام على حضور العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» بأحد السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، واصطحب نجل الزعيم زوجته معه لمشاهدة الفيلم، ويعد هذا الظهور الأول لمحمد إمام بصحبة زوجته.وأقيم العرض الخاص للفيلم بحضور أبطال العمل، أمينة خليل وياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن توتا وفتحي عبدالوهاب، كما حضر كل من الفنانين، علي ربيع ومحمد أسامة ومصطفى خاطر؛ لتهنئة صديقهم محمد عبدالرحمن، كما حضر المخرج هادي الباجوري مع زوجته ياسمين رئيس.