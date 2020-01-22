سيدة «تقطع شعرها منذ 20 سنة».. استشارى نفسى يكشف السبب

أجاب الدكتور طه محمد، استشاري الطب النفسي، على رسالة سيدة تشكو من كونها «تقطع شعرها منذ 20 سنة ولا تعرف السبب»، قائلًا: «إن بعض الأمراض النفسية تظهر في الشعر».وأضاف خلال فقرة «الشيزلونج» ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة «ten»، أن هناك هوس نتف الشعر، وهو هاجس أنها تريد شد شعرها، وتحاول أن تقاومه لكن تعجز عن المقاومة، مشيرًا إلى أن تشخيص الحالة يختلف، حسب إحساسها بعد «الشد»، هل تشعر براحة أم متعة، ونصحها بالتوجه إلى طبيب نفسي، لتحديد الحالة.ويُعرف «هوس نتف الشعر» باسم «اضطراب شد خصل الشعر»، وهو عبارة عن اضطراب نفسي يتضمن رغبة متكررة لا يمكن مقاومتها لشد الشعر من فروة الرأس، أو الحواجب أو مناطق أخرى من الجسم، بالرغم من محاولة التوقف عن هذا الأمر.وأوضح استشاري الطب النفسي، أنه بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون «هوس نتف الشعر» طفيفًا ويمكن التحكم فيه بشكل عام، وبالنسبة لآخرين تُعد الرغبة القهرية لنتف الشعر ساحقة، مشيرًا إلى أن بعض خيارات العلاج للعديد من الأشخاص ساعدت في الحد من الرغبة في نتف شعرهم أو التوقف عن ذلك تمامًا.