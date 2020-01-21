رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يناير 2020 الموافق 27 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة وول ستريت تتراجع بفعل انتشار فيروس «كورونا»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:45 م
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
طباعة
أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة مع انتقال فيروس تاجي من الصين إلى شواطئ الولايات المتحدة وقيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.25 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 29196.85 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 8.83 نقطة، أو 0.27 بالمئة ليغلق عند 3320.79 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 18.14 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9370.81 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف سبب إلقاء صورة مرسي في «زبالة لندن»

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة لواقعة الأسلحة القطرية في ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الباز يكشف فضيحة فبركة الجزيرة لواقعة الأسلحة القطرية في ليبيا

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

إنفوجراف

image description

إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة بالخرطوم (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

«شانيل» تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

«الفن القبطى وجمالياته» فى ورشة إحياء التراث بـ«الحضارة الإسلامية»

غدًا.. رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح «الحلم»

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020