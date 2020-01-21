بورصة وول ستريت تتراجع بفعل انتشار فيروس «كورونا»

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الثلاثاء، متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة مع انتقال فيروس تاجي من الصين إلى شواطئ الولايات المتحدة وقيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.25 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 29196.85 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 8.83 نقطة، أو 0.27 بالمئة ليغلق عند 3320.79 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 18.14 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 9370.81 نقطة.