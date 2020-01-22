هل تسبب كتاب «كل يوم أوبونتو» فى تخلى الأمير هارى وميجان عن منصبهما الملكى؟

ما يعنيه عنوان الكتاب: «كل يوم أوبونتو»

تأثير الكتاب على الزوجين وتخليهما عن المنصب الملكي

تعددت الآراء حول ترك الأمير هاري وزوجته ميجن القصر الملكي، حيث افترض البعض أن لترك القصر أثر توتر على العرق أو بسبب الباباراتزي، لكن إنه من الوارد أن يكون لكتاب «كل يوم أوبونتو: العيش معًا بشكل أفضل، والطريقة الأفريقية» أثرًا كبيرًا على قرار الأمير هاري وميجان، في التخلي عن كبار رجال العائلة المالكة، وفقًا لجريدة «ذا واشنطن بوست».وأشارت الجريدة إلى أنه تم تصوير الزوجين أثناء حملهما لكتاب «كل يوم أوبونتو»، وهو كتاب جديد للمساعدة الذاتية من تأليف منجي نجومان، خلال جولتهم الأخيرة في جنوب أفريقيا.«أوبونتو» هو كل شيء عن أهمية كل شخص، وما لديه من قدرة على التأثير والتغيير، حيث يشرح رئيس الأساقفة ديزموند توتو في المقدمة، أن أوبونتو يأتي من المثل الموجود في لغات جميع أنحاء أفريقيا، والذي يترجم على النحو التالي: «الشخص هو شخص من خلال أشخاص آخرين، وفي الممارسة العملية، يمكن لأوبونتو مساعدتنا في أن نكون شخصًا في العالم يقوم ببناء الجسور، شخص يرى كل تفاعل على أنه فرصة لتعزيز بيئة أكثر إيجابية، ويصف توتو، وهو جد نجومان، أوبونتو بأنه واحد من أعظم الهدايا في أفريقيا إلى العالم».وبالرغم من أن تقسيم «نجومان» هذا المفهوم إلى 14 درسًا سهل الفهم، يبدو أن بعضها مصمم خصيصًا لدوق ودوقة ساسكس، فعلى سبيل المثال، يقدم الفصل الاول، «انظر نفسك في أشخاص آخرين»، توبيخًا للتأثير على ثقافة المستهلك وفكرة أن حفنة من الأفراد متفوقة بطريقة ما على الأخريين، إذا قررت ماركل إعادة تشغيل مدونة أسلوب حياتها «The Tig»، فربما تعتمد تطبيق رسالة نجومان في كتابها «أوبونتو»، حيث قالت: «لا نحتاج إلى مقارنة حياتنا بالآخرين وما قد يكون لديهم أو لا يمتلكونها فيها».ويخصص الفصل الثاني، «قوة الأكاذيب في الوحدة»، قسمًا لماذا لا تتساوى الثروة مع القيمة، مما يعزز خطة الزوجين للحصول على الاستقلال المالي، وكتبت نجومان أن أكثر الأصول قيمة التي يمكنك امتلاكها هي «روابط حقيقية مع أشخاص آخرين»، مشيرًة إلى أنه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفعت حدة الشعور بالوحدة.اقتراحاتها حول كيفية العثور على مجتمعك الخاص، بما في ذلك الانضمام إلى مجموعات الآباء والتطوع للجمعيات الخيرية، تبدو بالتأكيد قابلة للتطبيق على عائلة شابة على وشك تقسيم وقتها بين بريطانيا وكندا.تعتبر نصيحة «نجومان» أقوى عند الرجوع إلى تاريخ «أوبونتو» في جنوب إفريقيا، حيث يوجه المبدأ عمل لجنة الحقيقة والمصالحة بعد نهاية الفصل العنصري، وكتبت أن جدها «ظن أنه إذا أصبح الناس واحدًا مرة أخرى»، فإنهم يحتاجون إلى مشاركة تاريخ مشترك، ويمكنك القيام بذلك فقط إذا سُمح لك بتجربة ما عاشه الجانب الآخر.