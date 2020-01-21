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تقارير ومتابعات

نجوم الفن يتوجهون بالدعاء ليوسف فوزى وخالد النبوى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:33 م
يوسف فوزى وخالد النبوى
يوسف فوزى وخالد النبوى
أريج الجيار
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حالة من القلق سيطرت على الفنانين، اليوم الثلاثاء، الموافق ٢١ يناير، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملجأ للدعاء وملاذ للشفاء العاجل، بداية من مرض يوسف فوزي، لدخول خالد النبوي المستشفى.

وانتشرت رسائل دعاء بالشفاء العاجل للفنان يوسف فوزي من قبل نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في أحد الفيديوهات وهو يبدو عليه الأعراض الشديدة لمرض «الشلل الرعاش» الذي تسبب في اعتزاله الفن فور إصابته به.

وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»:«خالد تعبان أوي، ونقل للمستشفى أرجوا منكم الدعاء له»، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.

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