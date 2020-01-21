الورداني يكشف الشروط الواجب في مَن يتولى الفتوى

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشروط الواجب توافرها في من يقوم بالإفتاء، والتي تحرص دار الإفتاء على توفرها في الأشخاص المكلفين بهذه المهمة.وقال الورداني، خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية ON E: "لا بدّ أن يكون الشخص الذي يقوم بالإفتاء متعلم على منهج صحيح وليس هناك منهج أصح من المنهج الأزهري في التعلم عليه".أضاف:"الشيء الثاني أن يكون لديه جملة من المهارات التي تصل إلى 120 مهارة وفقًا لدراسة قام بها في 2007 على القنوات المتطرفة التي كانت موجودة خلال هذه الفترة".وأكد أن هذه المهارات تعمل دار الإفتاء على توفرها في كل الأشخاص الذين يقومون بالرد على الفتاوى.