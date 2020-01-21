أمين الفتوى: 70 عادة مصرية من السُّنة

قال الدكتور عمر الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه أقام بحث خلال الفترة الأخيرة على 70 عادة من عادات المصريين، فوجد أن هذه العادات يوجد بها تمسك بسنن الرسول عليه السلام أو آية من القرآن.أضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية ON E: "قبل التدين الكمي تجد المصريين في أول رزق يومي لهم يقبلون الأموال ويضعونها على جبهتهم وهذه من سنن الرسول عليه السلام، لأن الرسول كان (عندما تأتيه أوائل الثمار يضعها على فمه ثم يضعها على عينه ثم يعيطها لأصغر طفل في المجلس ويقول هذه حديثة عهد بربي).وتابع "المصريين عندما يتحدثون عن الحسد نجدهم يقولون خمسة وخميسة، ومعناها صورة "الفلق"، لأن الرسول عليه السلام كان عندما يرقي الحسن والحسين كان يرقيهم بالمعوذتين.وأكد أن البعض قال عن عادة تقبيل الأموال أنها شرك بالله، والقصد من ذلك هو تجريد المصريين من شيئين الأول الطيابة والثاني النور.