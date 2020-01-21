مصمم الأزياء بهيج حسين يكشف تفاصيل مسابقة «the big 5»













ونبرز خلال هذه السطور معلومات عن مصممي الأزياء المشاركين.











بهيج حسين:









أميمة عزوز:

هشام أبو العلا:

انطلقت مساء اليوم، فعاليات مسابقة the big 5، للأزياء يشرف عليها عدد كبير من المصممين المخضرمين في هذا المجال، وهم مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء المصري هشام أبو العلا، وخبيرة الموضة سوزان ثابت، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، ومصمم الأزياء المصري بهيج حسين.ومن جانبه كشف مصمم الأزياء، بهيج حسين، تفاصيل المسابقة قائلا، إنها تعتمد على اشتراك 20 متسابقا من صغار مصممي الأزياء وسيتم التصفية بينهم كل أسبوع حتى يصل في النهاية للختام، في حفل يتم فيه اختيار المصمم الفائز مما تنطبق عليه المواصفات التي تحددها المسابقة.وأضاف بهيج، خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، أن الفكرة تشبه برنامج «ذا فويس» في اختيار الموهبة من المتقدمين، وسيتم الاختيار على أساس الموهبة والقدرة على الابتكار، ومعرفة المصطلحات الخاصة بالموضة وتنفيذ كافة المهام الخاصة بالمسابقة.وتابع: «السبب في إهداء الموسم الأول من المسابقة للفنانة رجاء الجداوي؛ كونها من الفنانات اللاتي لهن باع فيما يخص الأزياء وعالم الموديلينج».وأكد بهيج، أن عروض الأزياء ارتبطت في مصر ارتباطا وثيقا بالفنانين، فبدون وجودهم لا تجد الشغف في إقامة عرض أزياء وهذا بالفعل أمر سلبي، مضيفًا: «صناعة الأزياء أمر مُكلف للغاية».ويعد هذا التعاون الأول بين 5 من أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة في الوطن العربي، حيث تستمر فعاليات المسابقة ثلاثة أشهر حتى إقامة الحفل النهائي في منتصف شهر أبريل المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.لمع اسم المصري بهيج حسين في عالم الأزياء، حيث يستوحي تصميماته المختلفة من الروايات التي يقرأها، ومن الأفلام التي يشاهدها، فهو يعشق القراءة والرسم وسماع الموسيقى والطهي، ومن مواليد محافظة الإسكندرية.لدى مصمم الأزياء بهيج حسين، العديد من المشاركات بالأزياء في الأعمال الدرامية من بينها "كاريوكا"، "قلبي دليلي"، وكان أول عرض أزياء له بالقاهرة في عام 2006، حيث شارك في أكثر من 55 عرض أزياء في مصر وخارجها، ثم انطلق للعالمية حيث أقام 3 عروض في بيروت، وعرض في دبي، إيطاليا، والمغرب، فهو يجمع في تصميماته ما بين البساطة والتميز في آن واحد.حاصلة على بكالوريوس اقتصاد فنون إسلامية، من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم درست النسيج والأزياء وكيمياء الخامات وغيرها من الأمور المرتبطة بصناعة الأزياء، ولكونها شغوفة بالمهنة درست بلندن فن صناعة الأزياء.تهتم بالتفاصيل وهذا هو سر نجاحها وتحولت بعد ذلك للاحتراف من خلال تخصصها في تصميم وصناعة وتسويق الأزياء، كما شاركت في المهرجان الوطني للتراث والثقافة كأول سعودية تتولى تصميم الأزياء للنجوم المشاركين.وحصلت على لقب سفيرة للموضة العربية في إسبانيا، كما حصلت من قبل وزير السياحة الأسباني ألفارو نادال على درع التميز كأفضل مصممة خليجية.درس صناعة الأزياء في إيطاليا وعمل في موسكينو، وتعد فترة عمله هناك مؤثرة بشكل كبير بدراسته أيضًا، ويعتمد في تصميماته على روح المرأة التي يصمم لها، ويميل في كل تصميماته للبساطة فإنه يؤمن بأن «البساطة هي عنوان الجمال».وأقام في إيطاليا مدة 10 سنوات، كما عمل مع مصمم أزياء شهير هناك يُدعى "موسكينو"، وعاد ثانية لمصر منذ 12 عام تقريبًا، وأطلق خط أزياء يحمل اسمه، وبدأ بتصميم فساتين السواريه، ومنذ 3 أعوام بدأ في تصميم فساتين الزفاف.