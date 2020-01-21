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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

فنانون يدعون له بالشفاء.. خالد النبوي يتصدر «تريند تويتر» بعد تعرضه لأزمة قلبية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:10 م
خالد النبوي
خالد النبوي
أريج الجيار
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تصدر الفنان خالد النبوي قائمة الأكثر تداولا في «تويتر» عقب تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ودشن جماهير الفنان خالد النبوي هاشتاجا له، عقب علمهم بمرضه، ليتصدر «تريند تويتر»

وتواجد الفنان خالد النبوي في مستشفى القصر العيني الفرنساوي، اليوم، حيث يتلقى العلاج بعد تعرضه لأزمة قلبية، وإجراء عملية القسطرة.

ترصد «الدستور» أبرز ردود الفعل على «تويتر وفيسبوك» حول أزمة خالد النبوي الصحية.

قال ياسر حارب منتج مسلسل «ممالك النار» إنه تحدث مع زوجة الفنان خالد النبوي الذي يرقد بالمستشفى إثر أزمة صحية للاطمئنان على صحته.

وكتب «محارب» على «تويتر»: «تحدثتُ قبل قليل مع زوجة أخي وصديقي خالد النبوي الذي يرقد بالمستشفى إثر أزمة قلبية للاطمئنان على صحته، حالته والحمد لله مستقرة.. ادعوا له بالشفاء العاجل.. ربّنا لطيف وخالد قوي».

وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له، بعد نقله إلى المستشفى، وكتبت على حسابها بـ«فيس بوك»: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله»، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.

وطمأنت الإعلامية فريدة الشوباشي، جمهور الفنان خالد النبوي على حالته الصحية، حيث قالت إن حالته تحسنت بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأجرى عملية القسطرة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي قبل ساعات.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان خالد النبوي جيدة جدا عقب خضوعه لعملية تركيب دعامة بالقلب وأصبحت الحالة مستقرة تماما.

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