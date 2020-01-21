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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«CNN» تختار «ستوديو مصر» من أفضل مطاعم الشرق الأوسط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:54 م
CNN
CNN
حسن كامل
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اختارت CNN الأمريكية سلسلة مطاعم ستوديو مصر من أفضل المطاعم التي تقدم أشهي الأطباق في مصر والشرق الأوسط، مؤكدة أنه يقدم أفضل وأشهي أطباق الكبدة ونصحت قراء موقعها الإلكتروني بزيارة هذه السلسلة وتناول الطعام فيها، مشيرة إلى أن نكهات الطعام علي طول نهر النيل لذيذة وأكثر إثارة للاهتمام الكبير بطرق الطهي ونظرا للخبرات الواسعة للطهي في مصر.

ويعد ستوديو مصر واحدا من سلاسل المطاعم التي تمتلكها شركة تروبيكانا إحدي شركات عامر جروب وهو واحدا من أفضل المطاعم التي تقدم أشهي أطباق المشويات في مصر والشرق الأوسط خاصة وأنه يهدف إلي إرضاء عشاق المشويات على الطريقة المصرية والمقبلات من جميع الأعمار في أجواء مليئة بذكريات السينما المصرية، وهو ما جعله ينافس بقوة في السوق المصري والعربي ويحقق أرقاما غير مسبوقة.

يذكر أن اسم ستوديو مصر مستوحي من ذكريات الفن الجميل تصر به الشركة أن يعيش رواد مطاعم ستوديو مصر في هذا الجو الجميل وسط صور لأعظم الممثلين المشاهير بجانب مجموعة مختارة من الالات الموسيقية والأواني النحاسية، وهو ما يجعلنا نقول أن ستوديو مصر هو يمثل الزمن الجميل لمجد السينما العربية هذا بجانب أن المطعم يقدم الحلويات الشرقية اللذيذة.

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