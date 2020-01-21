إزاي تروح معرض الكتاب.. مسارات أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خريطة مسارات أتوبيسات النقل العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، وهو عبارة عن 100 أتوبيس تتحرك من 8 مسارات، وتفتتح فعالياته غدًا الأربعاء، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز المؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس._ المسار الأول: 15 أتوبيس من (ميدان عبد المنعم رياض _ ميدان رمسيس)_ المسار الثاني: 10 أتوبيسات من (العباسية _الحى السادس)._ المسار الثالث: 10 أتوبيسات من (النزهة الجديدة_السبع عمارات)_ المسار الرابع: 10 أتوبيسات من (الأميرية _المطرية)_المسار الخامس: 10 أتوبيس من (ميدان الجيزة _السيدة عائشة)_المسار السادس: 10 أتوبيسات من (مدينة السلام _الأوتوستراد)_المسار السابع: 10 أتوبيسات من (المظلات _حدائق القبة)_المسار الثامن: وينطلق من خط مايو.فى الوقت نفسه، تنطلق أتوبيسات هيئة السرفيس والنقل العام بالتنسيق مع محافظة القاهرة من الميادين العامة إلى المعرض، وتبلغ قيمة سعر تذكرة جميع المسارات 6 جنيهات، وقيمة تذكرة دخول المعرض 5 جنيهات.