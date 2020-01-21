شريف خليل: قرأت القرآن أول مرة في عمر 9 سنوات





كشف القارئ شريف السيد خليل، القارئ بالإذاعة المصرية، أنه محب للقرآن منذ فترة طفولته، لافتًا إلى أنه كان يستمع إلى الراديو ويحاول تقليد القراء.أضاف شريف، في حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه من قرية أويش الحجر بالمنصورة، وجدّه هو القارئ الشيخ عبدالمعطي إسماعيل وهو مَن حبّبه في القرآن الكريم، مؤكدًا أن قريتهم فيها ما يقرب من 75 إماما وخطيبا.وتابع أنه أول مرة قرأ فيه القرآن أمام جمهور كان في عمر التاسعة، خلال احتفال الإسراء والمعراج بالمسجد.