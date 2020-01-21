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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفعيل مبادرة الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية بالإسكندرية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:43 م
الفيروسات الكبدية
الفيروسات الكبدية
هبه عويضه
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شكل حى ثان المنتزه، بناءً على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس، اليوم الثلاثاء لجنة مكونة من طبيب ممثل عن منطقة المنتزه الطبية، ومدير إدارة الخدمات، ورئيس الأمانة الفنية لوحدة حماية الطفل المعرض للخطر ورئيس قسم الإعلانات بإدارة اشغال الطريق بالحى.

جاء في ضوء التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والتنمية المحلية، وتفعيلًا لإعلان وزارة الصحة والسكان عن تفعيل مبادرة الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"؛ لنشر الوعي الصحي والقضاء على بؤر العدوى.

واستهدفت اللجنة تنظيم ورش عمل لتثقيف المهنيين بصالونات التجميل والنوادي الصحية، لعدم نقل العدوى، من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي تؤدي إلى انتشار الفيروسات.

كما تم وضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، حيث تأتي تلك الخطوة المهمة ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة إنتقال عدوى الفيروسات الكبدية، بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وشدد أعضاء اللجنة على المهنيين أثناء المرور بضرورة إستخدام  الشفرات، والأدوات المعدنية، والفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادي صحى، لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

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