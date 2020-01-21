حبس موظف اغتصب نجل شقيقة زوجته بالمعادي

قررت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس موظف بشركة بترول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيا على نجل شقيقة زوجته.البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث المعادي، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه زوج شقيقتها موظف بشركة بترول، بالاعتداء جنسيًا على نجلها طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات أثناء جلوسه بمفرده بالمنزل.وعلى الفور انتقل الرائد عيد توفيق معاون المباحث والقوة المرافقة، لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة، برئاسة المستشار تامر عاشور رئيس النيابة، التحقيقات.