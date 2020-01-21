السيسي: سعدت بلقاء الأمير وليام ورئيس وزراء بريطانيا

عبّر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الأمير وليام، نجل ولي عهد بريطانيا، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:"سعدت اليوم بلقاء الأمير وليام نجل ولي عهد بريطانيا، والسيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، على هامش فعاليات قمة "إفريقيا - بريطانيا للاستثمار"، في إطار مباحثات سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين".وعاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن، مساء الثلاثاء، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وكذلك قمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار.كان الرئيس السيسي أكد أن قمة الاستثمار «البريطانية - الإفريقية» تنعقد في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية.أضاف السيسي، فى كلمته أمام القمة، أن تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلًا عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.احتفت الصحف البريطانية بقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، التى عقدت الاثنين فى لندن، وأكدت أنها جاءت متأخرة بعد ابتعاد المملكة المتحدة عن القارة السمراء على مدار العقود الماضية، فى الوقت الذى توجهت فيه دول أخرى للاستثمار وتكوين علاقات تجارية مع القارة.