تقارير: إدارة ترامب تعتزم إضافة 7 دول لقائمة حظر السفر

أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرجيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات.وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن القائمة ليست نهائية ويتم تغييرها، مؤكدا أن من المتوقع صدور بيان في وقت قريب يكون يوم الاثنين.وكان ترامب قال خلال مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر ولكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول.