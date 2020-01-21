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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين: مواقع التواصل ليست «للشقط» وهذه أهم فوائدها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:28 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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انتقد الإعلامي تامر أمين واقعة القبض على سيدة "الكارو"، في منطقة شبرا بعدما قام رئيس حي شبرا الخيمة بالتحفظ على عربة كارو بحمارها بسبب مخالفاتها.

أضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن رئيس حي شبرا ترك الحي كله بكل مخالفاته وألقى القبض على السيدة وصادر عربتها بسبب مخالفتها للسير، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى له أن ينظر إلى العمارات والمحلات المخالفة في الشوارع، وكذلك القهاوي والكافيهات، وذلك رغم إقرارنا بأنها مخالفة.

وتابع، أنه بسبب انتشار الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحققت تعاطف كبير جدًا أصدر المحافظ تعليماته بتسليم عربة الكارو لمالكيها مع أخذ تعهدات عليها بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشارع.

ووجه تامر أمين، رسالة إلى المسئولين قال فيها: "يوجد في الدين فقه الأولويات وهو أن تبدأ بالأهم ثم المهم أي لا تبدأ من الأسفل وتصعد للأعلى ففقه الأولويات للسادة المسئولين أن يبدأوا من المخالف الأكبر قبل الأصغر".

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