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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 9 متهمين بإعادة إحياء ألتراس أهلاوي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:19 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 9 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

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