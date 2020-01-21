حسام الضمراني يكشف كواليس اختفاء الأرشيف الوظيفي لجمال حمدان

كشف حسام الضمراني، المحرر الثقافي بجريدة الدستور، كواليس اختفاء الملف الوظيفي لجمال حمدان، أحد أعلام الجغرافيا، والذي تم اختياره ليكون شخصية العام بمعرض الكتاب.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنه بعد اختيار جمال حمدان ليكون شخصية العام بمعرض الكتاب، توجه إلى كلية الآداب جامعة القاهرة للبحث عن أرشيفه الوظيفي.وتابع: "توجهت لعميد الكلية، لأتمكن من الدخول لأرشيف الكلية، وبعد نجاحي في أخذ الموافقة، توجهت للأرشيف، ولكن فوجئت بأن الأرشيف الورقي غير موجود، وذهبت للأرشيف الإلكتروني، فقال لي الموظف الملف غير موجود تماما، وربما تمت سرقته".وواصل: "اتصلت بي رئيسة وحدة الأرشيف في الكلية، وقالت لي في 2015 تعرض الأرشيف الورقي للغرق، وملف حمدان اختفى، هو وعدد من الملفات قبل أرشفته إلكترونيا".ولفت إلى أنه وهو يتحدث مع الموظفين، أكثر من شخص منهم قال: "الملف سُرق وغير موجود".