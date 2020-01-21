رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأثير سلبي لفيروس الصين على الأسهم الأوروبية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:08 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
طباعة
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن انتشار فيروس تاجي جديد منشأه الصين، لكن أنباء إيجابية بشأن معنويات الشركات وهدوءا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا جعلت الأسواق تبتعد عند الإغلاق عن أدنى مستوياتها للجلسة.

وأعاد تزايد خطر انتقال العدوى، بينما يسافر ملايين الصينيين لقضاء عطلات السنة القمرية الجديدة، إلى أذهان المستثمرين التداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس سارس في 2003 الذي قتل زهاء 800 شخص، وأدى إلى ركود في هونج كونج.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1% بعد هبوطه في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 1%، لكن بيانات إيجابية عن معنويات الشركات في ألمانيا والحوار التجاري بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي ساعدا في تخفيف بعض الخسائر.

كان المؤشر القياسي قد لامس الأسبوع الماضي، مستوى قياسيا مرتفعا عندما أثار انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتحسن في مؤشرات اقتصادية آمالا في نمو عالمي أسرع.

ووفقا لرويترز، تراجعت أسهم شركات الطيران التي تشغل رحلات جوية طويلة المدى مثل إير فرانس ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، إذ زادت الأنباء عن العدوى المخاوف حيال تعطل في حركة السفر خلال عطلة صينية مقبلة.

وهبطت أيضا أسهم مصنعي السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، ومن بينها إل.في.إم.إتش وكيرينج وهيرمس وبيربري.

وجاء قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم بضع شركات كبرى للتعدين منكشفة على الصين، في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم مع هبوط مؤشره 1.2%.

وشعر المستثمرون ببعض الارتياح، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضريبة على الخدمات الرقمية تخطط لها باريس، وإن بلديهما سيعملان معا لتجنب زيادة في الرسوم الجمركية.

كما أفاد مسح بأن تفاؤل المستثمرين الألمان عند أعلى مستوياته منذ منتصف 2015، وذلك في أعقاب الهدنة التجارية الأمريكية الصينية. وتأتي القراءة بينما سجل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي أبطأ وتيرة للنمو منذ 2013.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

الباز يكشف سبب إلقاء صورة مرسي في «زبالة لندن»

منذ حوالي 11 ساعة

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

منذ حوالي 17 ساعة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

إنفوجراف

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبدالدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون