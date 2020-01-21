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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوارئ بماليزيا جراء تفشي فيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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وضعت ماليزيا فرقا طبية في حالة تأهب قصوى في كل المنافذ الدولية والمرافق الصحية في البلاد وخصوصًا في مكتب الصحة التابع لمطار كوالالمبور الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا في ولاية «ووهان» الصينية.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن بيان صدر عن المدير العام للصحة في ماليزيا الدكتور نور هشام عبد الله، جاء فيه إنه تم وضع الماسحات الحرارية وإنشاء مراكز الحجر الصحي في المطار.

وأوضح، أن نشر مختلف الوحدات الصحية في مطار كوالالمبور الدولي والمنافذ الدولية مهم للغاية لأجل حماية الدولة من انتشار مختلف الأمراض المعدية من المناطق شديدة التعرض للمخاطر.

وأفادت التقارير الدولية أنه تم تسجيل 139 حالةً جديدةً بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي منذ اكتشافها لأول مرة في شهر ديسمبر 2019 الماضي في «ووهان» الصينية، وحتى الآن، لقى 3 أشخاص حتفهم من جراء المرض في الصين، كما تم إكتشاف حالتان في تايلاند وحالة واحدة في اليابان.

وكان المدير العام للصحة في ماليزيا، قد أعلن أن انتشار مرض الأنفلونزا في ماليزيا ما زال تحت السيطرة ولا علاقة له بتفشي فيروس كورونا في الصين، بيد أن وزارة الصحة الماليزية ستواصل مراقبة انتشار الوباء وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية حول آخر المستجدات من حين إلى حين.

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