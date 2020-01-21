نصير: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفتح الباب لزيادة الصادرات المصرية

قال المهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إن هناك توافق رؤية بين اتجاهات مصر وبريطانيا الاقتصادية، ففي مصر يوجد توجه سياسي للاهتمام بالاستثمار في إفريقيا، حيث يشجع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية الشركات المصرية لتتجه إلى إفريقيا، كما أن بريطانيا مع خروجها من البريكست تتجه إلى إفريقيا.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أهم المجالات التي ممكن أن تضيفها بريطانيا لقارة شابة مثل إفريقيا، هو التمويل والاستثمار في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن بريطانيا بها أكبر بيوت تمويل في العالم سواء إنجليزية أو دولية.وعن التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، أوضح نصير، أنه تعاون استثماري أكثر منه تبادل تجاري، منوهًا إلى أن بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر في مجالات تتنوع بين الطاقة والاتصالات والصحة، وهناك تعاون كبير بين مصر وبريطانيا في نقل الخبرات في الصحة والتعليم.وأوضح أن الاقتصاد البريطاني تحول إلى تمويل وخدمات أكثر منه مجتمع إنتاجي، لأن المنافسة الإنتاجية مع دول آسيا صعبة، بسبب انخفاض التكاليف في آسيا.وأردف أن مصر من أكبر مصدري الحاصلات ومنتجات غذائية إلى بريطانيا، لافتا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فرصة لزيادة تلك الصادرات، لأن وجود بريطانيا داخل الاتحاد كان يضع حدود أقصى للاستيراد، حفاظًا على حقوق المزارعين الأوروبيين، لهذا فإن خروج بريطانيا يفتح الباب للمصدرين المصريين بزيادة صادراتهم.وتابع: "خروج بريطانيا من البريكست فرصة للشركات المصرية للتوسع في السوق البريطاني".