ألمانيا: تركيا تحتجز 74 مواطنا وتمنعهم من السفر

كشفت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، عن زيادة عدد المواطنين الألمانيين المحتجزين في تركيا؛ بسبب فرض أنقرة قيودا على مغادرتهم البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن السلطات الألمانية لديها معلومات في الوقت الحالي عن 74 حالة منع من السفر، مشيرة إلى أن هذا العدد يعني ارتفاع عدد الحالات بمقدار الضعف تقريبا منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث كانت المعلومات آنذاك تشير إلى 38 ألمانيا لا يسمح لهم بمغادرة تركيا، وزاد العدد إلى 55 شخصا في نوفمبر الماضي.ولم تحدد الخارجية الألمانية، أسباب الاحتجاز ما إذا كانت سياسية أو بسبب منشورات أو جرائم.يشار إلى أنه من بين الحالات غير المسموح لها بالسفر، الرئيس الشرفي للجالية العلوية في ألمانيا تورغوت أوكر؛ لاتهامه بإهانة الرئيس التركي أردوغان بسبب آرائه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.كما يذكر أنه من المقرر أن تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس التركي في مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة المقبل، والذي ربما يتناول جدول أعماله هذه المسألة.