عظات البابا تواضروس في سوهاج على «ساوند كلاود»

رفع المركز الإعلامي للكنيسة، عظات قداسة البابا تواضروس الثاني، التي ألقاها خلال جولته الرعوية بإيبارشيات محافظة سوهاج الـ6، والتي قام بها في الفترة من 11 وحتى 16 من يناير الجاري.ويتيح المركز الإعلامي، عظات البابا تواضروس الثاني سواء في اجتماع الأربعاء وفي مختلف المناسبات على موقع "الساوند كلاود" من خلال الموقع الرسمي له.