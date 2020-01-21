«بسم الله».. أغنية جديدة تظهر جهود الداخلية في عيد الشرطة الـ68 (فيديو)

"بسم الله"، أغنية جديدة تظهر دور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة رقم 68 التي تعيد للأذهان ملحمة الإسماعيلية سنة 1952، والأغنية من كلمات محمد هيكل، وأداء صوتي وألحان وتوزيع "شريف حمدان".ويوافق يوم 25 يناير المقبل العيد الـ68 للشرطة المصرية، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.