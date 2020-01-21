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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكونيل يعدل مقترح عزل ترامب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:47 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أجرى ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، اليوم، تعديلا على الحل الذي اقترحه بشأن قواعد المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وسيمنح الاقتراح المعدل الطرفين فترة من الوقت تبلغ 24 ساعة لتقديم الدفوع الافتتاحية على مدار ثلاثة أيام.

وكان الاقتراح الأصلي لماكونيل يمنح كل طرف يومين وفترة تبلغ 24 ساعة لتقديم الدفوع ضد أو مع الرئيس.

وسوف يصوت النواب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على الحل الذي اقترحه الزعيم الجمهوري.

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