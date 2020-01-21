رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادمًا من لندن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:44 م
السيسي
السيسي
الدستور
طباعة
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وقمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلي العاصمة البريطانية، لندن منذ يومين، للمشاركة فى القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020، والتى انعقدت يوم الإثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة إفريقية ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وكان الرئيس السيسى، غادر القاهرة السبت الماضى متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأكد السيسى خلال المؤتمر علة موقف مصر الثابت فى القضية الليبية، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

منذ حوالي 17 ساعة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط مسئول الإسكان بحي دارالسلام لتلقيه رشوة

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

إنفوجراف

image description

أعراض وأماكن انتشار فيروس «كورونا» الجديد (إنفوجراف)

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

دراسة صادمة تكشف سبب الإصابة بالنوبة القلبية

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

منوعات

دراسة تكشف التأثير السلبي لاستهلاك اللحوم على البيئة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبدالدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون