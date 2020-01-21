الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة قادمًا من لندن

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في قمة برلين حول ليبيا، وقمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلي العاصمة البريطانية، لندن منذ يومين، للمشاركة فى القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020، والتى انعقدت يوم الإثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة إفريقية ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.وكان الرئيس السيسى، غادر القاهرة السبت الماضى متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا.وأكد السيسى خلال المؤتمر علة موقف مصر الثابت فى القضية الليبية، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية.