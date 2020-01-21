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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوطنية الليبية للنفط» ترحب بدعوة السفارة الأمريكية باستئناف العمل

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:44 م
الليبية للنفط
الليبية للنفط
وكالات
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رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم، بدعوات من السفارة الأمريكية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقالت المؤسسة في تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي، وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهائها واحترام سيادة القانون».

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في وقت سابق اليوم إنها تشعر "بقلق عميق" بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم "حالة الطوارئ الإنسانية" في البلاد ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.

كانت مؤسسة النفط قالت إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أمرت بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وإن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.

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