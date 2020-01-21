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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف العشري: الجارديان فضحت تمويل قطر للإرهاب (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:41 م
تميم
تميم
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن لندن هي المقر العالمي لتنظيم الإخوان، ولكنها بدأت تراجع موقفها تجاه جماعة الإخوان الإرهابية في عهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك إدراك دولي بأن جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالدين وتنشر الإرهاب حول العالم، حيث لم يعد للتنظيم حلفاء سوى قطر وتركيا".

وتابع: "المصور الأمريكي الذي كان مقبوض عليه تبع جبهة النصرة، كشف خلال حواره على CNN حول دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بـ 500 مليون دولار شهريا في سوريا والعالم العربي، عن طريق 8 بنوك تابعة لإحدى الجمعيات الحقوقية، وقام برفع دعوى قضائية على قطر، وطالب بتعويضات كبيرة كما طالب الحكومة الأمريكية بحمايته".

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