اكتشاف خلايا مناعية تقضي على السرطان

اكتشف علماء بريطانيون، بمحض الصدفة، نوعا جديدا من الخلايا المناعية التي تحارب معظم أنواع السرطان، من بينها سرطان البروستاتا والثدي والرئتين.وقالت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية في نسختها الإلكترونية، اليوم، إن باحثين بجامعة "كارديف" البريطانية توصلوا إلى نوع جديد تماما من "الخلايا التائية" الـ"T cell" تشكل مجموعة من الخلايا الليمفاوية الموجودة بالدم، تلعب دورا أساسيا في المناعة، وهم يحللون عينات من الدم ويبحثون عن الخلايا المناعية التي يمكنها محاربة البكتيريا.وقال رئيس فريق البحث والخبير في الخلايا التائية البروفيسور أندرو سيويل، إنه بعد إخضاع الخلية المناعية الجديدة لتجارب في المختبر، تم التوصل إلى أنها قادرة على القضاء على معظم أنواع السرطان، لافتا إلى أنه "من غير المعتاد" العثور على خلية تملك إمكانيات هائلة لمكافحة السرطان.وأضاف: "اكتشافنا يثير احتمال التوصل إلى علاج واحد يناسب جميع أنواع السرطان، هذا النوع من الخلايا التائية يمكن أن يكون قادرا على تدمير العديد من أشكال السرطان.. في السابق لم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكن".ونوه سيويل إلى أن "هذه الخلية المناعية قد تكون نادرة جدا، أو قد تكون لدى الكثير من الأشخاص، لكن لسبب من الأسباب لم يتم تنشيطها، ونحن حتى الآن لا نعرف تفاصيل أكثر".يشار إلى أنه جرى إخضاع الخلية للاختبار في المختبر فقط، ولم يتم تجريب طريقة العلاج على المرضى لمعرفة مدى جدواها حتى وقتنا هذا.