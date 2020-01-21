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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة ليبية لـ«الدستور»: مؤتمر برلين حرّك المياه الراكدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:28 م
انتصار شنيب
انتصار شنيب
محمد عمر
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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم، أنه يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان تعهد في البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي جرى الأحد الماضي بعدم التدخل في ليبيا.

من جانبها، أوضحت "انتصار شنيب" النائبة في البرلمان الليبي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الليبين علقوا آمالا كبيرة على نتائج مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا، وأن البرلمان ناقش ما أسفر عنه هذا المؤتمر وما نتج عنه من ثلاثة أمور رئيسية، وهي بحث الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية في ليبيا.

وتوقعت النائبة بالبرلمان الليبي، أن مؤتمر برلين قد ينجح ولا يلقي مصير المؤتمرات السابقة، حيث إن الدول المشاركة في المؤتمر ولها مصالح في ليبيا اتفقت على العديد من النقاط، وانطلاقا من تصريحات غسان سلامة الأمين المبعوث الأممي إلى ليبيا، فإن النتائج إيجابية إلى حد كبير مثل تشكيل لجنة "5+5" العسكرية والاستمرار في المراحل السياسية مثل لقاء جنيف المزمع عقده خلال الفترة المقبلة لحل الأمور في ليبيا.

وأضافت "انتصار شنيب" "لكن المؤتمر لم يكن على آمال وتطلعات الشعب الليبي، فليبيا تحارب الإرهاب وتواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، وكان يجب معالجة هذه الأمور بشكل قوي خلال المؤتمر".

وأشارت انتصار شنيب إلى أنهم سيعطون فرصة للمجتمع الدولي لتحقيق ما اتفق عليه في مؤتمر برلين، وهذا المؤتمر لن يكون الأول والأخير بشان ما يجري في ليبيا.

واعتبرت النائبة الليبية أن مؤتمر برلين حرك المياه الراكدة واجتماع الدول؛ لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا أمر جيد.

وتعليقا على التزام حكومة فائز السراج بما توصل إليه مؤتمر برلين، قالت إن الالتزام أمر لا يمكن التكهن به في الوقت الحالي ومسألة الالتزام ستحددها الأمم المتحدة رغم وجود بعض التحفظات.

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